Семь правил здорового сердца

Врачи фиксируют рост сердечно-сосудистых патологий

По данным статистики, в мире за прошедшие 10 лет рост сердечно-сосудистых заболеваний увеличился в два раза. Специалисты связывают это, в том числе, и с лучшей выявляемостью патологий миокарда и прохождением людьми диспансеризации, но все же болезни сердечно-сосудистой системы остаются первой причиной смертности.

«В 2025 году во время диспансеризации и профилактических осмотров впервые обнаружено 20 717 случаев болезней системы кровообращения. Ключевыми провокаторами сердечно-сосудистых патологий являются курение, артериальная гипертензия, нарушенный липидный обмен, инсулинорезистентность, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, лишний вес. Важно понимать и взаимосвязь этих факторов: одна проблема усугубляет другую, существенно повышая в итоге вероятность сердечно-сосудистых катастроф», — сообщают в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Ежедневно сердцу приходится совершать свыше 100 тысяч ударов, перекачивая тысячи литров крови. В Международный день здорового сердца (отмечается 11 августа), рассмотрим семь полезных правил, которые помогут сердцу как можно дольше сохранять свою работоспособность.





1. Правильное питание. Употребляйте больше овощей и фруктов, богатых витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Ограничьте в рационе насыщенные жиры и трансжиры. Предпочтение лучше отдавать нежирным видам мяса, рыбе и морепродуктам, богатым омега-3 жирными кислотами. Уменьшите потребление соли, чтобы снизить риск повышения давления.

2. Регулярная физическая активность. Занимайтесь умеренной физической нагрузкой не менее 150 минут в неделю, например ходьбой, плаванием, велоездой. Физические упражнения помогают контролировать вес, снижать уровень холестерина и показатели артериального давления.

3. Норма веса. Избыточный вес увеличивает нагрузку на сердце и способствует развитию гипертонии, диабета и атеросклероза. Соблюдайте баланс между потребляемыми калориями и расходом энергии.

4. Отказ от вредных привычек. Пагубные зависимости значительно ухудшают состояние здоровья, вызывая в том числе проблемы с сердцем и сосудами.

5. Контроль артериального давления и уровня холестерина. Регулярно измеряйте давление и сдавайте анализы на холестерин. При отклонениях значений от нормы следуйте рекомендациям врача и принимайте прописанные медикаменты.

6. Управление стрессом. Стресс и отрицательные эмоциональные нагрузки негативно влияют на сердце. Старайтесь не волноваться по пустякам, а также избавиться от факторов, вызывающих хронический стресс. Учитесь расслабляться и восстанавливаться.

7. Периодические медицинские осмотры. Ежегодно обращайтесь к врачу с целью прохождения профилактической диагностики и своевременного выявления факторов риска сердечно-сосудистых патологий, даже при отсутствии жалоб. Следите за состоянием здоровья и сразу реагируйте на любые негативные изменения.

Читайте также: Как подготовиться к приему у кардиолога

Смотрите еще: Когда подростку нужно проверить сердце