Поддельная красная икра видна по этим признакам

Проверить продукт достаточно легко

Икра — один из тех продуктов, который часто могут подделывать. Оказаться обманутым никому не хочется, поэтому важно знать, как проверить качество красной икры, даже не сдавая ее в лабораторию.

Икринки качественного продукта всегда упруги. Если вы бросите икринки на тарелку, например, они словно «подпрыгнут», но не размажутся. Если же икра превращается в кашу — это плохой признак.

«Пробуя икру, вы должны чувствовать приятный и насыщенный вкус, хорошая икра не горчит, не пересолена и не имеет химических привкусов. Икринки у настоящей икры легко лопаются, они не будут налипать на зубы или просто так растворяться во рту без пережевывания», — говорит технолог продукции общественного питания Василий Викторенков.





Если положить настоящую красную икру в кипяток, вы увидите, что она побелеет, поскольку белок свернется, но вода будет прозрачная. Окрашивание воды свидетельствует о наличии красителей в продукте, а растворение икринок доказывает, что перед вами искусственная подделка.

Отдельного внимания заслуживает упаковка для икры. Пластиковая — не лучший вариант, в такую легче проникают микроорганизмы, а еще она впитывает посторонние запахи, что отражается на самой икре. В жестяной банке не удастся рассмотреть икринки. Идеальной тарой считается стекло — здесь видны цельность и однородность икринок в плане размера и цвета, а также исключены химические реакции с продуктом.

Ищите на этикетке знак ГОСТ 31794-2012 — это икра зернистая лососевых рыб, а также убедитесь, что растительное масло, молоко или консерванты в большом количестве в составе отсутствуют. И еще: у хорошей красной икры не может быть низкого ценника, потому стоимость существенно ниже рыночной должна навести на мысли о подделке.

Читайте также: Как правильно выбрать молоко в магазине.

Смотрите еще: Эти продукты противопоказаны детям до 12 месяцев.