Это время назвали оптимальным для первой чашки кофе

Сразу встречать утро с бодрящим напитком врачи не советуют

Не очень приятная новость для кофеманов: гастроэнтерологи не рекомендуют сразу после пробуждения пить любимый кофе тем, у кого ранний подъем.

В период с шести до девяти часов утра в организме фиксируется наибольшая концентрация стрессового гормона кортизола. Если пить кофе в это время, ощутить желаемую бодрость не получится.

«На фоне повышенного кортизола кофе не дает ожидаемого прилива энергии. Это также может послужить снижением чувствительности к кофеину, что в дальнейшем заставит человека пить больше кофе для получения нужной подзарядки. Подходящее время для кофе наступает позже — это 09:30—12:00 часов, когда кортизол уже понижен», — сообщают врачи.

Кофе также полезнее пить через 30—60 минут после полноценного завтрака, так вы защитите себя от вероятности патологий желудочно-кишечного тракта вроде гастрита, рефлюксной и язвенной болезней.

