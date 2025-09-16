Это упражнение избавит от тревожности за секунды

Оно может иметь лучший эффект, чем таблетки

Справиться с нахлынувшей тревожностью позволит легкое и веселое упражнение — это тряска. Прогнать ненужные ощущения из тела и головы получится всего за полторы минуты.

«Хаотичные движения ног, рук и корпуса справляются с напряжением лучше, чем медикаментозная терапия на старте», — сообщают психотерапевты.

Благодаря такому бессистемному движению наступает чувство облегчения, которого не удается достичь ни через занятия спортом, ни через дыхательную практику, ни через медитацию.

