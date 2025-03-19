Собаки помогают человеку снизить тревожность

Владельцы питомцев замечают улучшение ментального здоровья

Если вы тревожный человек и при этом любите животных, вам следует завести собаку. Доказано, что эти животные приносят много преимуществ здоровью человека, в том числе стабилизируя состояние психики.

«Собаки способны предоставлять эмоциональную поддержку своим владельцам. Их безусловная любовь и привязанность помогают людям чувствовать себя менее одинокими и более защищенными. К тому же владельцам собак приходится становиться активнее, ведь с таким питомцем нужно играть и гулять. Физическая активность способствует выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уровень тревожности», — говорят эксперты в области канистерапии.

Забота о собаке требует определенной рутины и структуры, что позволяет людям с тревожностью чувствовать себя более организованными и контролирующими свою жизнь.





К тому же собаки способствуют развитию социальных связей: прогулки с собакой, посещение собачьих парков или взаимодействие с другими собачниками помогают людям общаться и устанавливать новые знакомства.

«Исследования показывают, что взаимодействие с животными снижает уровень кортизола — гормона стресса — и повышает концентрацию окситоцина — гормона привязанности, что, в свою очередь, уменьшает выраженность тревожности и борется с воздействием негатива на организм», — отмечают специалисты.

Поглаживание собаки вызывает чувство спокойствия и расслабления. Тактильный контакт с животным также направлен на снижение тревожности и улучшение общего самочувствия.

В конце концов, собаки учат нас любви, а любовь к живому существу изменяет гормональный коктейль в организме, делая человека более здоровым и счастливым.