Этих компонентов не должно быть в вашей губной помаде

Какие вещества нежелательны в составе косметического средства

При выборе качественной губной помады важно обращать внимание не только на внешний вид продукта, но и на перечень ингредиентов, входящих в состав. Некоторые компоненты могут негативно влиять на состояние кожи губ, вызывая аллергические реакции, раздражение и даже риски серьезных заболеваний. Ознакомимся с наиболее распространенными нежелательными ингредиентами, встречающимися в составе косметики для губ.

Парабены. Парабены используются в качестве консервантов, предотвращающих размножение бактерий и грибков. Однако исследования показывают, что парабены способны накапливаться в организме и вызывать гормональные нарушения, включая риск развития рака молочной железы. Поэтому многие производители отказываются от использования парабенов в своей продукции.

Формальдегиды. Формальдегид является сильным аллергеном и раздражителем, провоцирующим контактный дерматит, экзему и астму. Он часто применяется в дешевых косметических средствах как консервант, стабилизатор цвета и аромата. Избегайте продуктов, содержащих формальдегид и его производные, например диазолидин мочевины.

Фталаты. Фталаты добавляют в косметику для улучшения ее текстуры и стойкости. Они широко задействуются в производстве лака для ногтей, духов и губных помад. Эти вещества связывают с нарушением репродуктивной системы, развитием эндокринных заболеваний и онкологии.





Триклозан. Это антибактериальное вещество ранее находилось в зубных пастах, дезодорантах и мыле, а теперь встречается также в определенных видах декоративной косметики. Несмотря на свою эффективность против бактерий, триклозан способен нарушать микрофлору организма, снижать иммунитет и запускать аллергические реакции.

Минеральные масла (вазелин, парафин). Эти нефтепродукты обеспечивают гладкость и блеск помады, но обладают способностью закупоривать поры и препятствовать нормальному дыханию кожи. Регулярный контакт с ними может привести к сухости, шелушению и воспалениям.

Свинец. Свинец токсичен и опасен для здоровья даже в небольших количествах. К сожалению, свинец может встречаться в составе губных помад. Этот металл вызывает неврологические расстройства, снижает уровень гемоглобина, ухудшает память и концентрацию внимания.

Ароматизаторы и красители. Искусственные ароматизаторы и синтетические пигменты способны стать причиной раздражения, покраснения и зуда. Если ваша кожа чувствительна, старайтесь выбирать помаду с минимальным количеством подобных добавок.

Читайте также: Как тестировать пробники косметики без риска заражения.

Смотрите еще: Раз в неделю коже нужно давать отдых от макияжа.