Многие покупательницы предпочитают протестировать косметику, прежде чем приобрести новый продукт. Однако использование пробников может представлять угрозу для здоровья кожи. Получится ли как-то защитить себя от опасности?
«Тестеры, особенно для глаз, губ и ресниц, могут накапливать загрязнения и микроорганизмы, они опасны грибковыми инфекциями, аллергическими реакциями и воспалением кожи и слизистых. Источником неприятностей способен стать и тональный крем в открытых баночках, и другие продукты», — говорит дерматолог-косметолог городской клинической больницы № 1 Челябинска Юлия Селянская.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, покупательницам рекомендуется пользоваться одноразовыми аппликаторами, наносить продукт не на пальцы, а на ватный диск или специальную лопатку, а уже с них — на кожу. Тестировать косметику лучше на руке, а не на лице — так получится оценить текстуру, запах и оттенок, не подвергая кожу лица возможному раздражению или инфицированию.
«Спрашивайте в магазине запечатанные пробники. Многие бренды предлагают мини-версии продуктов для одноразового использования. Ну и, конечно, избегайте тестеров при повреждениях кожи или аллергии. Если у вас есть ранки или склонность к реакциям, откажитесь от общедоступных пробников», — отмечает специалист.
Без опасения, например, можно воспользоваться духами в формате спрея, термальной водой, кремами с помповым дозатором.
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