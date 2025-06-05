Как тестировать пробники косметики без риска заражения

Зная это, вы убережете кожу от инфекций

Многие покупательницы предпочитают протестировать косметику, прежде чем приобрести новый продукт. Однако использование пробников может представлять угрозу для здоровья кожи. Получится ли как-то защитить себя от опасности?

«Тестеры, особенно для глаз, губ и ресниц, могут накапливать загрязнения и микроорганизмы, они опасны грибковыми инфекциями, аллергическими реакциями и воспалением кожи и слизистых. Источником неприятностей способен стать и тональный крем в открытых баночках, и другие продукты», — говорит дерматолог-косметолог городской клинической больницы № 1 Челябинска Юлия Селянская.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, покупательницам рекомендуется пользоваться одноразовыми аппликаторами, наносить продукт не на пальцы, а на ватный диск или специальную лопатку, а уже с них — на кожу. Тестировать косметику лучше на руке, а не на лице — так получится оценить текстуру, запах и оттенок, не подвергая кожу лица возможному раздражению или инфицированию.

«Спрашивайте в магазине запечатанные пробники. Многие бренды предлагают мини-версии продуктов для одноразового использования. Ну и, конечно, избегайте тестеров при повреждениях кожи или аллергии. Если у вас есть ранки или склонность к реакциям, откажитесь от общедоступных пробников», — отмечает специалист.

Без опасения, например, можно воспользоваться духами в формате спрея, термальной водой, кремами с помповым дозатором.

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