Как использовать кокосовое масло для кожи и волос

Продукт заботится о сохранении красоты и молодости

Свойства кокосового масла позволили продукту завоевать авторитет в сфере косметологии. Сегодня у многих женщин в арсенале есть это средство, помогающее в бьюти-процедурах. Если вы еще не знаете, подойдет ли кокосовое масло вам, предлагаем ознакомиться с его возможностями.

Кокосовое масло наполовину состоит из насыщенных жиров, в частности лауриновой кислоты, обладающей антимикробными и противовоспалительными свойствами, что делает продукт эффективным в борьбе с различными кожными проблемами, например акне. Средство также содержит витамины E и K, а еще антиоксиданты, защищающие кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами.

«Продукт является отличным увлажняющим средством, удерживающим влагу в кожных покровах. Его можно использовать как дневной или ночной крем, особенно подойдет для сухой и чувствительной кожи. Богатый состав кокосового масла смягчает кожу, делает ее более эластичной и предотвращает появление морщин», — говорят дерматологи.

Кокосовое масло может быть натуральным средством для снятия макияжа: оно эффективно растворяет водостойкие продукты и не вызывает раздражения.

Как использовать для лица: нанесите небольшое количество кокосового масла на очищенную кожу лица, мягко массируя. Допустимо применять в качестве ночного крема или добавлять в кремы и маски для лица.





Не только кожу, но и волосы можно напитать кокосовым маслом. Средство проникает в структуру волос, обеспечивая глубокое увлажнение и восстановление поврежденных прядей. Оно помогает предотвратить ломкость и секущиеся кончики.

Использование кокосового масла перед укладкой волос с помощью фена или утюжка может защитить волосы от термического воздействия. Для этого рекомендуется соединить 1 чайную ложку масла с 3/4 стакана воды и распылить на пряди.

«Регулярное применение кокосового масла на кожу головы способствует улучшению кровообращения и, как следствие, стимуляции роста волос. Антибактериальные свойства кокосового масла устраняют перхоть и другие проблемы кожи головы», — сообщают трихологи.

Как ухаживать за волосами: нанесите кокосовое масло на сухие или влажные волосы, уделяя особое внимание кончикам, оставьте на 30—60 минут (или на всю ночь), затем смойте шампунем. Можно также брать его в качестве несмываемого кондиционера, распределяя небольшое количество по влажным волосам.