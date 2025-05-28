Какие гормоны «крадут» женское либидо

Что проверить, если желание близости пропало

У каждого человека свой сексуальный темперамент, но одно верно для всех: в норме желание интимной близости должно быть. Иногда же случается так, что либидо куда-то исчезает, и часто причина может быть в гормональном дисбалансе.

Когда женщине совсем не хочется заниматься сексом, рекомендуется проверить концентрацию гормонов щитовидной железы. Например, при гипотиреозе функции органа недостаточны — организм включает режим «эконом», а «размножаться» и вовсе нет охоты.

«Еще проверяют пролактин, который, помимо лактации, отвечает за половое влечение женщины, уровень ДГЭА — дегидроэпиандростерона, также воздействующего на либидо», — говорят гинекологи-эндокринологи.

Причина бывает и в высоком показателе инсулина, вызывающем ожирение, а затем и сахарный диабет II типа, что оборачивается утратой либидо на фоне недостатка энергии.

Другой гормон, от которого зависят женские желание, чувственность и сексуальность, — это тестостерон. Когда он снижен, угасает и страсть.

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