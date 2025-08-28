Дисциплина является ключевым фактором в достижении целей

Мотивация играет куда меньшую роль

Сохраняете аффирмации и мотивирующие картинки, чтобы они стимулировали вас к действию? Однако волшебства не случится, если не придерживаться четкого плана. И этим планом может быть даже непродолжительная, но регулярная работа над задачей.

«Мотивация представляет собой вспышку вдохновения, побуждающую к деятельности, она поможет начать что-то, но постепенно активность все равно угаснет», — говорят психологи.

Если же по-настоящему хочется чего-то достичь, следует приобщиться к дисциплине. Ведь дисциплина олицетворяет собой привычку заниматься делом даже при отсутствующем желании. Благодаря дисциплине удается без остановки двигаться вперед даже при пропадающей мотивации.

Мотивация хороша в качестве искры, она вдохновляет, но долгосрочный результат можно получить именно за счет дисциплины. Вы с большей вероятностью добьетесь желаемого, если станете каждый день по чуть-чуть заниматься делом, чем тогда, когда время от времени будете что-то выполнять, а после надолго оставлять начатое в ожидании очередного приступа мотивации.

