Эти исследования выявляют онкологию на ранней стадии

Своевременное обращение к специалистам облегчает лечение и сохраняет жизнь

В Челябинской области 60% онкопатологий обнаруживается в начальных стадиях, при которых лечение проходит наиболее эффективно. И способствует тому своевременная диагностика — пройти бесплатные обследования, в том числе для раннего распознавания рака, можно во время диспансеризации.

Если врач первичного звена — терапевт или узкий специалист подозревает злокачественную опухоль, он направляет пациента в Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по месту прикрепления на консультацию к онкологу и дообследования.

«Мы верифицируем опухоль и с полным пакетом документов переводим пациентов в учреждения третьего уровня, где проводится консилиум и определяется тактика лечения. Некоторые виды амбулаторного лечения пациенты могут проходить в ЦАОП по месту жительства, например, в нашем центре проводят противоопухолевую лекарственную терапию. Кроме того, в ЦАОП осуществляется динамическое наблюдение за пациентами — мы контролируем их состояние после лечения для своевременного выявления возможных рецидивов», — сообщает заведующий ЦАОП города Копейска Александр Абдалов.

Эти исследования позволят выявить онкозаболевание на ранней стадии:

• цитологическое исследование мазка с шейки матки — с 18 до 64 лет делать минимум раз в 3 года;

• маммография — с 40 до 75 лет каждые 2 года;

• уровень ПСА (простатспецифического антигена) в крови — мужчинам ежегодно с 45 лет;

• анализ кала на скрытую кровь — для обоих полов с 40 до 64 лет каждые 2 года, а с 65 до 75 лет — ежегодно;

• ЭГДС (осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) — с 45 лет каждый год мужчинам и женщинам;

• диспансеризация — всем каждые 3 года до 39 лет, а после 40 — ежегодно.

