Эти анализы нужно сдать после 40 для оценки работы печени

Диагностика необходима даже при отсутствии жалоб

С возрастом нагрузка на печень может увеличиться, особенно если у человека есть вредные привычки. Однако патологии печени долгое время бывают бессимптомными, потому важно периодически проверять, в каком состоянии находится орган, даже если жалоб на здоровье нет.

«Регулярный контроль состояния печени после 40 лет — важная профилактическая мера. Даже при отсутствии симптомов анализы помогут выявить скрытые патологии и избежать серьезных осложнений», — говорит заведующая клинико-диагностической лабораторией районной больницы села Еткуль Галина Наследова.

Эти показатели оценят состояние печени:

• общий билирубин — его повышение может указывать на различные проблемы — от нарушения функции печени и застоя желчи до усиленного разрушения эритроцитов — гемолиза;

• прямой билирубин — повышение этого показателя говорит о повреждении печени или закупорке желчных протоков;

• щелочная фосфатаза — если значения фермента выше нормы, особенно в сочетании с ГГТ, это часто указывает на застой желчи — холестаз, или повреждение желчных протоков;

• ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) — это маркер для скрининга на холестаз и поражение печени;

• АЛТ (аланинтрансаминаза) — сообщит о повреждениях клеток печени, например при гепатитах, жировой дистрофии печени, токсических поражениях, аутоиммунных заболеваниях органа;

• АСТ (аспартатаминотрансфераза) — ее повышение в сочетании с АЛТ подтверждает повреждение печени. Соотношение АСТ к АЛТ (коэффициент де Ритиса) поможет врачу определить причину поражения печени;

• АФП (альфа-фетопротеин) — помогает выявить онкопатологию печени на ранней стадии;

• скрининг вирусных гепатитов В и С (HBsAg, анти-HCV).

Анализы нужно сдавать утром натощак, чтобы результаты были максимально точными. Также рекомендовано ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря — оно позволяет оценить структуру печени, обнаружить диффузные изменения и очаговые образования, а при необходимости КТ или МРТ для детальной визуализации опухолей, абсцессов, сосудистых аномалий.

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