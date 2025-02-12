Какие признаки могут указывать на проблемы с репродуктивным здоровьем у женщин

Через сколько времени от начала попыток должна наступить беременность

Репродуктивное здоровье женщины — это важный аспект общего здоровья, который включает в себя способность к естественному зачатию и вынашиванию беременности. По каким симптомам можно понять, что с репродуктивной системой что-то не так?

Первое, на что следует обратить внимание женщине, — регулярность менструального цикла. Если цикл слишком короткий — менее 21 дня — или слишком длинный — более 35 дней, это может свидетельствовать о гормональных нарушениях.

«Если менструации не приходят более трех месяцев, это может быть признаком серьезных проблем с репродуктивным здоровьем. Плохим симптомом является и наличие интенсивных или болезненных менструаций. Когда менструальные боли становятся невыносимыми или сопровождаются сильным кровотечением, это способно сигнализировать о таких заболеваниях, как эндометриоз или миома», — предупреждают гинекологи.

Изменение характера выделений в обычные дни цикла тоже должно насторожить — по запаху, цвету или консистенции выделений можно распознать инфекции или другие проблемы.

«Если у вас не получается забеременеть после 12 месяцев активных попыток или 6 месяцев, когда вам более 35 лет, это основание для обращения к репродуктологу», — отмечают врачи.

Хроническая боль внизу живота бывает проявлением различных патологий, включая воспалительные заболевания органов малого таза. Не живите с болью и не заглушайте ее таблетками, а лучше скорее запишитесь в женскую консультацию.

Отражается на репродукции и уменьшение либидо, которое бывает сопряжено с гормональными изменениями или психологическими факторами.