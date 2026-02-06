Движение — лучший способ сохранить колени здоровыми

Какая активность особенно подходит для суставов

Колени человека ежедневно подвергаются серьезным нагрузкам и оттого становятся уязвимыми. И чтобы сохранить суставы, врачи рекомендуют заниматься профилактикой, а именно давать своим коленям двигаться. Медики даже определили наиболее подходящие для коленей виды активности.

«Грамотными тренировками удается укрепить мышцы, принимающие на себя часть нагрузки, стимулировать кровообращение и улучшить питание хрящей», — говорят ревматологи.

Идеальными видами активности для коленей врачи считают:

• ходьбу. Ходьба станет самым доступным «лекарством», она улучшит кровообращение, укрепит мышцы ног, а главное, чтобы заниматься ходьбой, не нужна специальная подготовка, только наличие удобной обуви;

• плавание и аквааэробику. Если у суставов уже имеются проблемы — это лучшая возможность им помочь. Воде удается снимать до 90% массы тела, обеспечивая активность и безопасность движений. Такой вид упражнений отлично укрепляет все группы мышц;

• пилатес и йогу. Техники направлены на укрепление мышц-стабилизаторов, улучшение гибкости, способности держать равновесие и развитие проприоцепции — ощущения положения сустава в пространстве, что крайне важно для предотвращения травм;

• велотренировки (на велосипеде или велотренажере). Позволяют прокачать переднюю и заднюю поверхности бедра, защищая суставы от ударной нагрузки. Важно, чтобы посадка в седле была правильной, а сопротивление — комфортным.

Нюансы тренировок. Регулярные занятия предпочтительнее интенсивных: полезнее полчаса несколько раз в неделю, чем два часа раз в месяц. Во время тренировок необходимо слушать свое тело: ощущения дискомфорта нормальны, но острая боль требует остановки. Перед основной тренировкой обязательно разминаться, а после проводить заминку.

