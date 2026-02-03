Ревматоидный артрит — это хроническое воспалительное заболевание суставов, которое развивается вследствие аутоиммунных процессов. Иммунная система организма воспринимает собственные ткани сустава как чужеродные и атакует их, вызывая воспаление, боль и постепенное разрушение суставных структур.
Причины возникновения ревматоидного артрита остаются недостаточно изученными, однако выделяется ряд факторов, способствующих развитию заболевания:
• генетика — наследственность играет важную роль, поскольку наличие определенных генетических маркеров увеличивает риск болезни;
• иммуносупрессия — нарушения в работе иммунной системы, ведущие к повышенной активности лимфоцитов и антител против собственных тканей;
• инфекции — некоторые вирусы и бактерии способны запускать иммунный ответ, направленный против собственного организма;
• экология — воздействие токсичных веществ, курение табака, неблагоприятные условия труда и быта также повышают вероятность развития патологии;
• стрессовые ситуации — психоэмоциональные нагрузки действуют активаторами воспалительных реакций.
«К первым симптомам ревматоидного артрита относят постоянную усталость и слабость, утреннюю скованность движений длительностью более часа, боли и отечность суставов кистей рук, стоп, локтей и коленей, ограничение подвижности пораженных суставов, появление узелков под кожей над костями, повышение температуры тела и снижение аппетита», — говорят ревматологи.
Помимо врачебного осмотра и проведения исследований, таких как УЗИ и рентген, в постановке диагноза особое значение имеют результаты анализов крови. Анализы помогают подтвердить болезнь и оценить активность воспаления:
• общий анализ крови — повышение в нем СОЭ (скорости оседания эритроцитов), лейкоцитоз, анемия указывают на воспалительный процесс;
• биохимический анализ крови — увеличение уровня С-реактивного белка свидетельствует о наличии активного воспаления;
• антитела — обнаружение специфических антител, таких как ревматоидный фактор (РФ) и антициклические цитруллинированные пептиды (АЦЦП), говорит о проблеме.
