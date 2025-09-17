Завтрак обязательно должен включать углеводы

Иначе могут пострадать внутренние органы

Если в утреннее время вы сталкиваетесь с недостатком энергии, причиной этого состояния может быть отсутствие завтрака или его неправильный состав.

«С помощью утреннего приема пищи происходит запуск обменных процессов и появляется энергия для первой половины дня. Полноценно поддержать силы можно завтраком, состоящим не только из белковых продуктов — яиц, мяса, творога, необходимы и сложные углеводы в виде каш, хлеба», — говорят диетологи.

Если углеводов нет, организм использует белок для получения энергии вместо того, чтобы расходовать его на восстановление. Такая ситуация чревата излишней нагрузкой на печень и почки.

