Утверждение, что ребенок начинает усваивать родной язык еще до рождения, может показаться удивительным, однако научные данные подтверждают его правдивость.
Одно из наиболее известных исследований было проведено в 2009 году, когда ученые проанализировали плач новорожденных детей двух разных культур — французской и немецкой. Этот анализ показал, что дети способны понимать тонкости своего родного языка еще до появления на свет.
Исследование включало запись плача 60 младенцев: половина из них родилась в семьях, говорящих на французском языке, другая половина — в немецкоязычных семьях. Ученые обратили внимание на то, что структура плача малышей заметно отличается в зависимости от языка родителей. Французские новорожденные издавали звуки с восходящей интонацией, тогда как немецкие малыши демонстрировали нисходящую мелодику. Эти различия отражают характерные черты французского и немецкого языков соответственно.
Так, представители науки пришли к выводу, что человек воспринимает и запоминает звучание речи своей семьи еще в период внутриутробного развития, ведь на 24-й неделе плод уже реагирует на звуки, различая голос матери, музыку и прочие шумы.
