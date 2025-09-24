Дети начинают усваивать родной язык еще до рождения

Плач младенцев разных национальностей имеет отличия

Утверждение, что ребенок начинает усваивать родной язык еще до рождения, может показаться удивительным, однако научные данные подтверждают его правдивость.

Одно из наиболее известных исследований было проведено в 2009 году, когда ученые проанализировали плач новорожденных детей двух разных культур — французской и немецкой. Этот анализ показал, что дети способны понимать тонкости своего родного языка еще до появления на свет.

Исследование включало запись плача 60 младенцев: половина из них родилась в семьях, говорящих на французском языке, другая половина — в немецкоязычных семьях. Ученые обратили внимание на то, что структура плача малышей заметно отличается в зависимости от языка родителей. Французские новорожденные издавали звуки с восходящей интонацией, тогда как немецкие малыши демонстрировали нисходящую мелодику. Эти различия отражают характерные черты французского и немецкого языков соответственно.

Так, представители науки пришли к выводу, что человек воспринимает и запоминает звучание речи своей семьи еще в период внутриутробного развития, ведь на 24-й неделе плод уже реагирует на звуки, различая голос матери, музыку и прочие шумы.

