Десять правил ухода за полостью рта от стоматологов

Просто почистить зубы недостаточно

Гигиена полости рта — это не только почистить зубы два раза в день, это немножко больше. Если хочется сохранить здоровье зубов надолго, оцените качество своего ухода за полостью рта: возможно, ваших привычных действий недостаточно.

Правило № 1: Регулярная чистка зубов. Да, это первое и ключевое правило. Чистка зубов дважды в день — утром, причем не до, а через полчаса после завтрака, и вечером перед сном — помогает предотвратить образование зубного камня, развитие кариеса и поражение десен.

Правило № 2: Тщательная гигиена межзубных промежутков. Ежедневное использование ирригатора или зубной нити удалит остатки пищи и налет, сохраняя здоровье зубов и предотвращая заболевания десен. Ирригатор и флос могут то, с чем не справляется обычная щетка.

Правило № 3: Сбалансированное питание. Употребляйте продукты, богатые витаминами A, C, D, кальцием, фтором, фосфором, необходимыми для здоровья полости рта. Избегайте сладких напитков и продуктов с высоким содержанием сахара.

Правило № 4: Ограничение курения и алкоголя. Курение вызывает пожелтение эмали, способствует развитию заболеваний пародонта и увеличивает риск онкологических заболеваний ротовой полости. Алкоголь также негативно влияет на состояние слизистой оболочки рта, запуская патологические процессы.

Правило № 5: Визиты к стоматологу. Посещайте стоматолога минимум раз в год для профилактического осмотра и профессиональной чистки зубов. Это позволит выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных осложнений.





Правило № 6: Использование ополаскивателей под контролем. Необходимость применения ополаскивателя для полости рта должен определить стоматолог. Бесконтрольное обращение к этим средствам может обернуться нежелательными побочными эффектами. Также важно изучать состав ополаскивателя, есть такие, которые убивают не только патогенную, но и полезную флору.

Правило № 7: Защита зубов от травм. При занятиях определенными видами спорта, даже во время любительской тренировки, требуется ношение защитной капы, предотвращающей повреждения зубов и мягких тканей.

Правило № 8: Своевременное лечение. С появлением первых признаков воспаления, например кровоточивости десен, или при начинающемся болевом синдроме незамедлительно обращайтесь к врачу. Безотлагательная помощь — это менее болезненно и менее затратно.

Правило № 9: Гигиена ортодонтических конструкций. Если вы носите брекеты или протезы, соблюдайте рекомендации врача относительно их очистки — это важно для поддержания гигиены ротовой полости, эффективности лечения и сохранения качества конструкций.

Правило № 10: Оценка здоровья всего организма. Здоровье полости рта тесно связано с общим состоянием организма: на зубы могут влиять сахарный диабет, остеопороз, болезни сердца и печени и другие патологии. Потому не запускайте хронические недуги, регулярно проходите профилактические медицинские обследования, следите за уровнем витаминов и минералов, ведите активный образ жизни.

