Тренд на морковный загар может довести до реанимации

Люди пытаются стать смуглее за счет потребления овоща

Соцсети сотрясает очередной тренд — carrotmaxxing, когда за счет потребления большого количества морковки кожа меняет оттенок, обеспечивая эффект бронзового загара.

Однако такую реакцию организма медики относят к патологии. Каротинемия характеризуется избыточным уровнем бета-каротина в крови, что бывает не только последствием неправильного рациона, но и симптомом ряда патологий.

К тому же морковь содержит много натрия, а его излишки чреваты полиорганной недостаточностью — тяжелой неспецифической стресс-реакцией организма, при которой наблюдаются проблемы с функционированием двух и более органов или систем, что становится терминальной стадией множества острых заболеваний и травм. Главная особенность полиорганной недостаточности — в неудержимости развития повреждений, когда поддержание жизнеобеспечения организма ставится под угрозу. Из-за этого синдрома случается порядка 80% смертей в палатах реанимации и интенсивной терапии хирургических стационаров.