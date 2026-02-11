Что полезное можно приготовить из кожуры мандарина

В ней тоже содержатся ценные вещества

От мандариновой кожуры, которую мы привыкли выкидывать, можно получать пользу, как и от самих фруктов, поддерживая тем самым защитные силы организма, пищеварение и сердечно-сосудистую систему.

Сто граммов цедры содержат свыше суточной нормы витамина С, а также кальций, калий, магний и пектин. Белая пористая прослойка — альбедо и сама кожура обеспечивают организм мощными антиоксидантами — флавоноидами, конечно, если у вас нет склонности к аллергии.

Кожура годится для заваривания чая, компота, творожных блюд, выпечки и начинки, цукатов и варенья.

Читайте также: Сколько мандаринов можно съесть за день.

Смотрите еще: Защитить от инфаркта может апельсиновый сок.

Это тоже интересно: Этих витаминов организму может не хватать зимой.