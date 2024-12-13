Сколько мандаринов можно съесть за день

Польза будет от умеренного количества цитрусов

Мандарины становятся особенно популярными в зимний период. Эти цитрусовые, несомненно, ассоциируются с атмосферой праздника, и, чтобы после еды настроение не испортилось от ухудшения самочувствия, важно знать допустимую норму. Сколько же мандаринов можно съесть с пользой?

«Не стоит чрезмерно увлекаться мандаринами, так как их избыток может привести к нежелательным эффектам, таким как расстройства пищеварения — изжоге, вздутию живота, диарее, или аллергические реакции, вплоть до отека Квинке», — говорят диетологи.

Рекомендуемым к употреблению количеством врачи называют три мандарина — столько плодов содержат максимальную суточную дозу витамина С.