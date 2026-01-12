Этих витаминов организму может не хватать зимой

Кому-то даже требуется прием добавок

Зимой организм человека часто испытывает дефицит определенных витаминов и минералов, что связано с несколькими факторами. Первое — это недостаточное потребление свежих овощей и фруктов в связи со снижением их доступности.

Второе — сокращение количества солнечного света. При нехватке ультрафиолетового излучения организм начинает нуждаться в витамине D, который синтезируется кожей под воздействием солнца. Витамин D важен для здоровья костей, иммунитета и общего самочувствия.

«Зимой увеличиваются потребности организма, поскольку холодная погода требует больше энергии для поддержания температуры тела и это повышает расход питательных веществ. Например, витамин А необходим для защиты слизистых оболочек дыхательных путей и снижения рисков простудных заболеваний», — объясняют терапевты.

Изменение образа жизни тоже отражается на состоянии организма. Люди чаще остаются дома, меньше двигаются и недополучают свежего воздуха, что негативно сказывается на обмене веществ и усвоении полезных элементов.





Основные витамины, которых не хватает зимой:

• витамин D — регулирует кальциево-фосфорный обмен, поддерживает здоровье костной ткани и иммунитет. Его недостаток повышает риск развития остеопороза и инфекционных заболеваний;

• витамин C — антиоксидант, укрепляет иммунную систему, способствует заживлению ран и поддержанию здоровья кожи;

• витамины группы B — важны для нервной системы, энергетического обмена и выработки гормонов. Дефицит вызывает усталость, раздражительность и проблемы с концентрацией внимания;

• омега-3 жирные кислоты — поддерживают сердечно-сосудистую систему, улучшают состояние волос и ногтей;

• магний — участвует в сотнях биохимических реакций, включая выработку энергии и работу мышц. Недостаток магния проявляется мышечной слабостью, судорогами и нарушениями сна.

Для восполнения дефицитов в первую очередь рекомендуется разнообразное питание. Дополнительно можно проконсультироваться с врачом о приеме поливитаминных комплексов или отдельных добавок, учитывая индивидуальные потребности организма.

