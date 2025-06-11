Предотвратить рак простаты поможет этот анализ

11 июня Всемирный день борьбы с онкологией предстательной железы

Рак предстательной железы расположен на втором месте списка причин смертности от онкозаболеваний среди мужчин — таковы данные мировой статистики. В России каждый год выявляют свыше 38 000 новых случаев этого заболевания. Опасность патологии в том, что она очень долго протекает бессимптомно, а когда появляются жалобы — лечение уже становится малоэффективным.

Какие обследования и анализы необходимы для предупреждения болезни:

• профилактический осмотр у уролога — рекомендуется начинать после 45 лет или раньше, если есть наследственная предрасположенность;

• проба ПСА (простат-специфический антиген) — анализ крови, позволяющий выявить возможные изменения в предстательной железе;

• пальцевое ректальное исследование — позволяет определить увеличение или изменение формы предстательной железы;

• биопсия (при необходимости) — проводится при подозрении на рак по результатам анализов и осмотров;

• дополнительные методы — трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) для уточнения состояния железы.

Спровоцировать развитие рака предстательной железы может генетическая предрасположенность, возраст — риски увеличиваются после 50 лет, гормональные нарушения, образ жизни — неправильное питание, малоподвижность, вредные привычки, а также хронические воспалительные процессы в предстательной железе.