Какие справки просить у партнера, перед тем как решиться на близость

Ответ дали в Минздраве Челябинской области

26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции. В этот день медики лишний раз напоминают о важности защищенного полового контакта: это ключ к профилактике незапланированной беременности и инфекций, передающихся половым путем, рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Медики говорят, что существует более 30 инфекций, передающихся половым путем. Часть из них лечится, а другие (например, герпес, ВИЧ) неизлечимы. Тем, кто ведет половую жизнь, рекомендуют проходить ежегодные осмотры: ранняя диагностика упрощает лечение и предотвращает осложнения.

Также эксперты советуют запрашивать у партнера справки об отсутствии таких инфекций, как ВИЧ, ИППП, гепатиты B и C, сифилис и герпес второго типа.

«Важно помнить, что в первые полгода после сдачи анализов сексуальные контакты должны быть только с использованием контрацептивов. У ВИЧ есть „серонегативное окно“, то есть период, когда вирус уже находится в организме, но может не определяться анализами. Спустя полгода необходимо повторно сдать анализы», — рассказала заведующая отделением профилактики Областного центра СПИДа Ксения Пайко.

