ВИЧ в Челябинской области стал чаще распространяться среди женщин 30 лет

Южный Урал вошел в десятку регионов по уровню заболеваемости

В Челябинской области ситуацию с ВИЧ-инфекцией признали напряженной: вирус перестал быть болезнью «группы риска». Также регион вновь оказался в десятке субъектов РФ с наиболее высокой пораженностью населения этим заболеванием, сообщают в управлении Роспотребнадзора.

В области вирус активно распространяется среди людей возрастом 30—50 лет, имеющих постоянных партнеров, стабильную работу и не употребляющих наркотики. Особую озабоченность медиков вызывает рост инфицирования среди женщин репродуктивного возраста, что приводит к увеличению числа детей с установленным диагнозом.

«Сегодня женщина, инфицированная ВИЧ, может родить здорового неинфицированного ребенка. Благодаря профилактическим мерам заражаются ВИЧ лишь 2% детей или даже меньше. Но для этого беременная женщина должна как можно раньше обратиться к врачу, чтобы пройти тестирование и своевременно начать принимать лекарства», — сообщают в ведомстве.

Специалисты подчеркивают, что современная терапия позволяет ВИЧ-положительным людям сохранять качество жизни и работоспособность. Однако критически важным остается раннее выявление инфекции.