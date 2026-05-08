Чем успокоить зуд от укуса комара

Избавить от раздражения на коже могут народные средства

Комариные укусы неприятно зудят, потому их все время хочется чесать. Не каждый взрослый может себя при этом сдержать, что уж говорить о детях. Если ребенка во время отдыха на природе покусали комары, а специального геля под рукой не нашлось, на помощь придут народные средства.

Что снимет зуд от укуса комара:

• охлаждение пораженного участка — поможет прикладывание льда или прохладного компресса на несколько минут для снятия раздражения и припухлости;

• раствор соды — 1—2 ч. л. соды разводят в одном стакане теплой воды. Ватный диск периодически смачивают в содовом растворе и держат на месте укуса;

• лист алоэ — его нужно разрезать и приложить внутренней стороной к травмированным местам;

• эфирное масло чайного дерева или гвоздики — они обладают противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Масла наносят точечно;

• одуванчик, подорожник или петрушка — листья любого растения разминают до образования сока и смазывают этим соком укусы.

