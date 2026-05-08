Комариные укусы неприятно зудят, потому их все время хочется чесать. Не каждый взрослый может себя при этом сдержать, что уж говорить о детях. Если ребенка во время отдыха на природе покусали комары, а специального геля под рукой не нашлось, на помощь придут народные средства.
Что снимет зуд от укуса комара:
• охлаждение пораженного участка — поможет прикладывание льда или прохладного компресса на несколько минут для снятия раздражения и припухлости;
• раствор соды — 1—2 ч. л. соды разводят в одном стакане теплой воды. Ватный диск периодически смачивают в содовом растворе и держат на месте укуса;
• лист алоэ — его нужно разрезать и приложить внутренней стороной к травмированным местам;
• эфирное масло чайного дерева или гвоздики — они обладают противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Масла наносят точечно;
• одуванчик, подорожник или петрушка — листья любого растения разминают до образования сока и смазывают этим соком укусы.
