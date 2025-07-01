Первая помощь при укусе пчелы

Чем опасна встреча с насекомым

Пчелы относятся к перепончатокрылым жалящим насекомым, именно этот класс насекомых, хоть и редко, но дает при укусе тяжелые аллергические реакции, которые проявляются анафилактическим шоком.

Самые непростые реакции происходят, когда укус случается в область головы или шеи, также картина осложняется у людей с повышенным аллергическим фоном.

«Распознать аллергическую реакцию на укус пчелы можно по боли, жжению, покраснению на месте контакта с насекомым. Позже могут появиться высыпания, ангионевротический отек, нарушение дыхания и сознания, цианоз», — говорит аллерголог-иммунолог Городской клинической больницы № 1 Челябинска Елена Скороход.

При укусе пчелы нельзя полагаться на то, что все само пройдет. Первой помощью станет прикладывание компресса со льдом на место укуса и прием антигистаминного препарата, также травмированный участок можно обработать мазью с глюкокортикостероидом или противоаллергическим компонентом. При развитии тяжелой симптоматики нужно срочно звонить медикам.

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