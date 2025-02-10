Зачем проводить профессиональную гигиену полости рта

Даже хорошего домашнего ухода зубам недостаточно

Если вы чистите зубы дважды в день, да еще и пользуетесь флоссом или ирригатором, наверняка ваш стоматолог вами доволен. Однако домашних процедур зубам все равно недостаточно, даже при условии, что вы тщательно ухаживаете за полостью рта. Почему важно проходить профессиональную гигиену в кабинете стоматолога?

«Даже при регулярной чистке зубов в домашних условиях на зубах может скапливаться налет и образовываться зубной камень. Профессиональная гигиена помогает избавиться от этих отложений, предотвращая кариес и заболевания десен, снижая риски гингивита и пародонтита», — сообщают специалисты Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска.

Процедура также позволяет устранить неприятный запах изо рта, оставляя вас с ощущением свежести и чистоты, и, конечно, делает зубы более белыми и блестящими, что придает улыбке привлекательность. К тому же периодические визиты к дантисту позволяют не пропустить кариес или другие патологии во рту.

Профессиональную гигиену рекомендуется проводить каждые 6—12 месяцев, но при проблемах с деснами или предрасположенности к образованию зубного камня следует обсудить со своим стоматологом, как часто вам требуется такая чистка.