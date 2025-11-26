Часто люди переедают из‑за «пресной» жизни

Пищей многие компенсируют нехватку чего-либо

Основная причина переедания большинства людей связана с различными дефицитами, многие пытаются восполнить едой пустоту от отсутствия любви или отношений, карьерного роста и прочий неуспех и несчастье.

«В такой ситуации еда делается чем-то вроде успокоительного, как соска или палец для младенца, чувствующего страх или одиночество. Если дети до определенного момента не могут поделиться своими переживаниями через слова, то взрослый человек должен ответить самому себе, что же его так тревожит, о чем он умалчивает и какую дыру пытается забить», — объясняют психологи.

Когда человек не чувствует удовлетворения от жизни, он стремится ощутить яркость и полноту существования хотя бы в собственной тарелке, потому злоупотребляет количеством пищи, маскируя так «пресные» и серые будни.

Иногда переедание наблюдается у «достигаторов», которым неведомо чувство меры, которые не интересуются процессом, а только готовыми результатами. Они не приемлют пауз и состояния пребывания «в моменте», потому спешно закидывают в себя еду как топливо, будто оно позволит ехать еще дальше и быстрее.

