Просмотр телевизора во время еды угнетает пищеварение

Врачи советуют сосредоточиться на приеме пищи

Казалось бы, об этом уже столько раз говорили, но очередное напоминание не станет лишним. Медики настоятельно рекомендуют не сочетать прием пищи с просмотром телевизора или использованием каких бы то ни было гаджетов, иначе пищеварительные процессы будут угнетены.

«Физиология говорит, что, когда ты ешь, ты должен быть сосредоточен на еде. И главное, ты не должен отвлекаться. Процесс пищеварения очень сложный, интимный, и он требует сосредоточения всех сил. А когда мы это делаем между прочим, это снижает нашу пищеварительную активность, синтез ферментов и соляной кислоты», — говорит главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

Во время приема пищи следует сфокусироваться на еде. Она должна доставлять не только насыщение, которое из-за отвлечения на телевизор или телефон можно не заметить, но и быть причиной для удовольствия и радости. Если же трапеза сопровождается залипанием перед экраном, человек просто закидывает в себя еду, словно в топку, не учитывая, что и как он ест, не прожевывая тщательно кусочки и не замечая количества съеденного. Минусов и вытекающих из них проблем набирается масса, поэтому прием пищи должен стать своеобразным ритуалом, требующим внимания.

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