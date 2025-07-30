Казалось бы, об этом уже столько раз говорили, но очередное напоминание не станет лишним. Медики настоятельно рекомендуют не сочетать прием пищи с просмотром телевизора или использованием каких бы то ни было гаджетов, иначе пищеварительные процессы будут угнетены.
«Физиология говорит, что, когда ты ешь, ты должен быть сосредоточен на еде. И главное, ты не должен отвлекаться. Процесс пищеварения очень сложный, интимный, и он требует сосредоточения всех сил. А когда мы это делаем между прочим, это снижает нашу пищеварительную активность, синтез ферментов и соляной кислоты», — говорит главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян.
Во время приема пищи следует сфокусироваться на еде. Она должна доставлять не только насыщение, которое из-за отвлечения на телевизор или телефон можно не заметить, но и быть причиной для удовольствия и радости. Если же трапеза сопровождается залипанием перед экраном, человек просто закидывает в себя еду, словно в топку, не учитывая, что и как он ест, не прожевывая тщательно кусочки и не замечая количества съеденного. Минусов и вытекающих из них проблем набирается масса, поэтому прием пищи должен стать своеобразным ритуалом, требующим внимания.
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