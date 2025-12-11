Бронхиальная астма с поздним дебютом бывает вызвана мутацией генов

Частые простуды могут указывать на развитие болезни

Бронхиальная астма (БА) с поздним дебютом представляет собой тип патологии с наличием симптомов БА, впервые появившихся у человека в основном после 40 лет. Поздний дебют бронхиальной астмы бывает вызван сочетанием генетических факторов и факторов окружающей среды, а также нагрузкой от сопутствующих заболеваний.

«Одна из причин позднего развития астмы может заключаться в мутации гена ADAM33, кодирующего белок, который отражается на структуре и функции бронхов, что способно запустить патологические изменения в стенках бронхов, повысив их склонность к воспалениям и сужению. Повлиять на болезнь могут и гены, регулирующие иммунитет, а именно — задействованные в даче иммунного ответа на воспаления», — говорят пульмонологи.

Стоит помнить, что развитию астмы присуща мультифакториальная природа, потому при наличии генетической предрасположенности болезнь может не заявить о себе, если условия окружающей среды будут благоприятны.

Среди симптомов поздно развивающейся астмы выделяют: приступообразный сухой кашель, особенно ночью или утром, затрудненное дыхание, ощущение нехватки воздуха — одышку, свистящие хрипы при выдохе, чувство стеснения в груди, дискомфорт при дыхании, частые простудные заболевания, сопровождающиеся длительным кашлем.

Читайте также: Как связаны астма и аллергия.

Смотрите еще: При астме следует исключить продукты с сульфитами.