Как связаны астма и аллергия

Всегда ли одна патология приходит за другой

Астма — это хроническое неинфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей, которое вызывает сужение и отек бронхов, затрудняя дыхание. Аллергия — это иммунная реакция организма на определенные вещества — аллергены, например пыльцу, пылевых клещей, шерсть животных или пищевые продукты. У некоторых людей аллергические реакции могут включать воспаление дыхательных путей, что способствует развитию или обострению астмы.

«Многие случаи астмы имеют аллергическую природу, такую астму называют аллергической или атопической. В этих случаях причины и триггеры астмы — аллергены. Однако не все астматики имеют аллергию и не все аллергики страдают астмой», — говорят аллергологи-иммунологи.





Всегда ли при аллергии может быть астма? Нет, не всегда. Аллергия может проявляться как насморк, зуд, кожные высыпания или конъюнктивит. Только у части аллергиков развивается аллергическая астма — состояние, при котором аллергены вызывают воспаление и сужение дыхательных путей. Таким образом, наличие аллергии не обязательно ведет к развитию астмы.

Обязательно ли у астматиков наличие аллергии? Тоже нет. Астма может быть вызвана не только аллергическими факторами, но и профессиональными вредностями, вирусными инфекциями, физическими нагрузками, холодным воздухом или другими неаллергическими причинами. У таких пациентов аллергия отсутствует и их астма имеет неаллергическую природу.

Что еще важно знать:

• астма и аллергия часто сосуществуют, особенно в детском возрасте;

• обнаружение аллергических триггеров помогает контролировать и предотвращать обострения астмы;

• лечение должно быть комплексным и подбирается индивидуально, с учетом наличия или отсутствия аллергии.

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