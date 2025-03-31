Человек может не знать о заражении туберкулезом до первых осложнений

По этой причине важно ежегодно проходить флюорографию

Если человек подхватит, например, ОРВИ, он узнает об этом по возникшей слабости, насморку и повышенной температуре, а попавший в организм ротавирус проявится рвотой и диареей. Что касается туберкулеза, то, заразившись им, человек долгое время может не подозревать о своем недуге.

«Наши легкие не имеют нервных окончаний, поэтому „почувствовать“ туберкулез невозможно. Зато плановая ежегодная диспансеризация и флюорография способны обнаружить болезнь до начала осложнений», — сообщают специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Если вы давно не были на осмотре, пришло время позаботиться о своем здоровье.

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