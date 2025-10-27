Подавление эмоций в браке ведет к болезни Альцгеймера

Как проблемы в отношениях провоцируют слабоумие

Ученые в очередном исследовании, посвященном когнитивным нарушениям, проверили состояние здоровья людей старше 50 лет и выяснили, что вдовствующие или разведенные имеют больше шансов на сохранение функций мозга в старости, нежели те, кто пребывает в проблемном браке или нездоровых отношениях.

Представители науки пришли к выводу, что отношения, где одному из партнеров приходится подавлять свои эмоции либо мириться с отсутствием права на принятие решений, чреваты развитием выученной беспомощности, что способно стать проводником к такой патологии, как болезнь Альцгеймера.

Читайте также: Почему женщины выносят мозг мужчинам.

Смотрите еще: Как сохранить здоровье мозга в пожилом возрасте.