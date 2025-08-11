Ангина может спровоцировать воспаление почек

Какие симптомы говорят о патологии органов

Почкам в организме отводится выполнение жизненно важных функций — ими осуществляется регулирование водно-солевого баланса, а также очищение кровотока от токсинов. Знание симптомов почечной патологии позволит вовремя обратиться за лечением и обезопасить себя от развития тяжелых осложнений.

Если вы замечаете у себя боли в поясничной области — это может быть первым проявлением проблем с почками. Обычно боль бывает тупой и ноющей, но при обострении становится интенсивной. Также участятся позывы к мочеиспусканию, а еще вероятна отечность лица, рук и ног на фоне задержки жидкости в организме из-за недостаточного функционирования почек. Патологии почек могут развиваться незаметно, и одним из таких недугов является пиелонефрит.

«Пиелонефрит — это инфекционное заболевание, при котором воспаление охватывает почечную лоханку и паренхиму. Чаще всего причиной становится бактериальная инфекция, которая проникает в почки из мочевого пузыря. Симптомы включают в себя лихорадку, боли в пояснице и частое мочеиспускание. Если не начать лечение вовремя, болезнь может перейти в хроническую форму и вызвать серьезные осложнения», — сообщает Горсайт.

Еще органы могут пострадать от гломерулонефрита — воспаления клубочков почек. Эта проблема зачастую запускается иммунной реакцией. Признаки гломерулонефрита бывают не столь явными, включающими в себя отечность, повышенное артериальное давление и изменения в составе мочи. Болезнь нередко следует за перенесенной инфекцией типа ангины или гриппа.

Тяжелая инфекция, травма или токсическое воздействие может вызывать и острую почечную недостаточность. Состоянию присуще стремительное развитие, риски опасных осложнений и летального исхода, потому больному требуется срочная медицинская помощь.

