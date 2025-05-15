Как недосып меняет внешность

Если спать мало, это не добавит привлекательности

Качественный сон — залог здоровья, а также красоты. Если спать меньше семи часов в сутки, это сразу плохо отражается на внешнем облике.

Если не хотите себе тусклую, бледную, лишенную естественного блеска кожу, не лишайте себя сна. При его дефиците снижается приток крови к кожным покровам, что влияет на их состояние.

«При недостаточном количестве сна происходит активация воспалительных процессов, и это может обострить ряд заболеваний, например экзему или псориаз, что проявится зудом, раздражением, покраснениями», — говорят терапевты.

Еще одно последствие дефицита сна, не заставляющее себя ждать, — увеличение массы тела. Все потому, что недосып вызывает гормональный сбой, нарушая производство гормонов, таких как грелин и лептин, которые отвечают за аппетит и насыщение.