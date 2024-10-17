Заснуть быстрее поможет «мостик» в сон

Что подразумевает эта техника

Если у вас есть трудности с засыпанием, попробуйте воспользоваться техникой «мостик». Она подразумевает создание какого-то правила или даже нескольких последующих шагов, за которыми следует отход ко сну. Выполнять свои ритуалы нужно ежедневно, чтобы мозг привык и усвоил, что после конкретного события пора засыпать. «Мостик» безмятежно позволяет перейти от бодрствования к засыпанию, избавляя от длительных ожиданий погружения в сон.

Первоначально «мостиком» пользовались только для того, чтобы уложить спать младенцев. Когда родитель ласково похлопывает по спинке, покачивает или поет колыбельную, малыш обзаводится ассоциациями, которые позволяют его организму настроиться на отдых.

«Взрослые тоже могут выстроить свои „мостики“ в сон. Делается это за полчаса-час до сна. Создайте вокруг себе спокойную расслабляющую обстановку с мягким светом, чтобы тело переключалось на замедленный режим», — говорят сомнологи.





Тем, кто хочет сделать «мостиком» чтение, следует выбирать электронную книгу с черно-белым экраном либо классическую печатную версию, а вот смартфоны под запретом — их синее свечение препятствует производству мелатонина.

Кроме чтения, в качестве «мостика» можно использовать все, что не возбуждает психику и не предполагает физической активности. Медитируйте, принимайте теплый душ, пейте травяной чай, делайте легкие растяжку или самомассаж, проводите время рядом с любимым питомцем, лежите в обнимку с дорогим человеком, раскрашивайте или рисуйте, ведите дневник или занимайтесь рукоделием.

Чтобы «мостик» подействовал, понадобится время. Оценить результативность техники и скорость засыпания получится не раньше чем через два месяца ежедневных практик.