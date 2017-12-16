/ Facebook заявил о вреде от пассивного пользования соцсетями

Корпорация провела эксперимент с привлечением студентов.

Компания Facebook признала, что социальные сети способны оказывать негативное влияние на здоровье пользователей, если те проводят избыточное количество времени, пролистывая новостную ленту, а не взаимодействуя с людьми. Запись об это появилась в блоге корпорации. Для подтверждения данных слов приводится проведенный при участии студентов Мичиганского университета эксперимент. Участники были разделены на две группы: одна просто читала новостную ленту, другая публиковала посты и общалась с друзьями в Facebook. В результате эксперимента было установлено, что студенты из первой группы к концу дня чувствовали себя хуже, что участники второй.

Активное взаимодействие с людьми — в особенности обмен сообщениями, постами и комментариями с близкими друзьями и воспоминание о прошлых взаимодействиях — связано с улучшением самочувствия. Наши исследования и другая академическая литература дают основание предположить, что, когда речь идет о вашем самочувствии, роль играет то, каким образом вы используете социальные сети. — приводит ТАСС цитату компании Facebook.

На данный момент Facebook являются самой широко распространенной социальной сетью, его аудитория превышает 2 миллиарда пользователей по всему миру.