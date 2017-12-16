Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.9 +0.19 69.43 +0.03
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Facebook заявил о вреде от пассивного пользования соцсетями

Facebook заявил о вреде от пассивного пользования соцсетями

Корпорация провела эксперимент с привлечением студентов.
сегодня в 10:56
  |  В мире

Компания Facebook признала, что социальные сети способны оказывать негативное влияние на здоровье пользователей, если те проводят избыточное количество времени, пролистывая новостную ленту, а не взаимодействуя с людьми. Запись об это появилась в блоге корпорации. Для подтверждения данных слов приводится проведенный при участии студентов Мичиганского университета эксперимент. Участники были разделены на две группы: одна просто читала новостную ленту, другая публиковала посты и общалась с друзьями в Facebook. В результате эксперимента было установлено, что студенты из первой группы к концу дня чувствовали себя хуже, что участники второй.

Активное взаимодействие с людьми — в особенности обмен сообщениями, постами и комментариями с близкими друзьями и воспоминание о прошлых взаимодействиях — связано с улучшением самочувствия. Наши исследования и другая академическая литература дают основание предположить, что, когда речь идет о вашем самочувствии, роль играет то, каким образом вы используете социальные сети. — приводит ТАСС цитату компании Facebook.

На данный момент Facebook являются самой широко распространенной социальной сетью, его аудитория превышает 2 миллиарда пользователей по всему миру.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Челябинец Виталий Абрамов вышел на третью строчку бомбардиров лиги Квебека
сегодня в 12:59
Челябинец Виталий Абрамов вышел на третью строчку бомбардиров лиги Квебека
Хоккей
В топ-25 игроков в истории НХЛ вошел один россиянин
сегодня в 12:21
В топ-25 игроков в истории НХЛ вошел один россиянин
Общество
The Prodigy даст концерт в Челябинске в 2018 году
сегодня в 11:45
The Prodigy даст концерт в Челябинске в 2018 году
Спорт
ФИФА грозит оставить сборную Испании без ЧМ-2018
сегодня в 11:34
ФИФА грозит оставить сборную Испании без ЧМ-2018
В мире
Facebook заявил о вреде от пассивного пользования соцсетями
сегодня в 10:56
Facebook заявил о вреде от пассивного пользования соцсетями
Общество
В Челябинске появится безлимитный пересадочный билет длительностью 90 минут
сегодня в 10:36
В Челябинске появится безлимитный пересадочный билет длительностью 90 минут
Общество
Отправьтесь в страну чудес советского кино
сегодня в 10:10
Отправьтесь в страну чудес советского кино
Наука
Двойника Солнечной системы обнаружили в космосе
вчера в 19:24
Двойника Солнечной системы обнаружили в космосе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна