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/ Чиновников призвали формировать имидж госорганов через аккаунты в соцсетях

Чиновников призвали формировать имидж госорганов через аккаунты в соцсетях

В стенах медиахолдинга ОТВ обсудили поведение госслужащих в Интернете.
сегодня в 12:53
  |  Общество

Поведение чиновников в соцсетях затронули на антикоррупционной пресс-конференции, прошедшей в стенах медиахолдинга ОТВ. Сейчас официальный регламент, по которому бы контролировали поведение служащих в Интернете, отсутствует. При этом представители аппарата правительства замечают, что никто не отменял кодекс поведения госслужащих.

Люди должны задумываться о престиже госоргана, в котором работают, и о своем поведении в том числе. Эти редкие факты, когда там появляются фотографии с дорогими яхтами. Яхта может даже не принадлежать госслужащему. Однако создается образ, который не нужен. Практики по анализу работы в соцсетях нет, но шаг декларирования аккаунтов говорит, что люди будут более ответственными к тому, что размещают. Есть люди, которым нужно быть в соцсетях, пресс-секретари, например. А у кого-то просто нет времени на соцсети, либо неинтересно. Мне вот неинтересно. — рассказал сайту «Первый областной» вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын.

Спикеры также обозначили признаки «качественной» страницы чиновника. Все комментарии должны быть написаны грамотно, изображения должны производить хорошее впечатление. При этом чиновникам посоветовали воздерживать от комментариев, если они не уполномочены давать информацию по какому-либо вопросу.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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