/ Facebook поможет одиноким пользователям найти себе пару

Социальная сеть готовится к запуску сервиса онлайн-знакомств.

Сервис сетевых знакомств при Facebook появится в ближайшее время. Об этом заявил основатель и глава социальной сети Марк Цукерберг. Новые возможности предназначены для людей, которые ищут серьезных отношений. Они станут доступны пользователям в ближайшее время. ​

В Facebook есть 200 миллионов человек, которые причисляют себя к одиноким, поэтому очевидно, что здесь что-то можно сделать. — заявил создатель Facebook Марк Цукерберг.

Напомним, ранее Роскомнадзор рассматривал возможность блокировки Facebook на территории России. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Жаров. Предстоящая проверка позволит выявить возможные нарушения российского законодательства. В частности, локализацию баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации.