/ Состоялось «возвращение домой» фрагмента Челябинского метеорита

Небесному телу будет оказан максимальный уход.

«Возвращение домой» фрагмента знаменитого Челябинского метеорита состоялось сегодня, 13 февраля. Украденный ранее кусок небесного тела вернулся туда, где ему обеспечат надежное и безопасное хранение — в государственный исторический музей Южного Урала. Теперь он будет стоять рядом с другими частями пролетевшего в 2013 году над Челябинском суперболида.

Как рассказала сайту «Первый областной» главный хранитель исторического музея Ирина Ивлиева это не только значимое, но и волнительное событие.

Мы вернули сляб, который нас покинул, но сегодня он вернулся и к нему у нас самое пристальное отношение из-за некоторых характеристик. Слябы — очень тонкие, в толщину они составляют несколько сантиметров. И еще одна особенность — это высокая степень трещиноватости. Он весь в трещинах, и они очень разные по размерам. И наличие множества пор, из этих пор идет испарение влаги, а хондриты не отличаются особой прочностью и разрушаются. Наша задача — сделать так, чтобы ему было нанесено минимум вреда и чтобы он был в сохранности. В дальнейшем он будет стоять под куполом, где ему будут созданы все условия. К другим осколкам у нас такое же отношение.— рассказала Ирина Ивлиева.

Главный хранитель музея отметила, что такое бережное отношение к небесным телам неслучайно. Метеориты очень чувствительны к прикосновениям человека, и частое воздействие может нанести экспонату вред. Именно поэтому их можно трогать лишь в специальных перчатках и хранить в специально созданных особых условиях.