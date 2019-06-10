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сегодня в 16:33
Женщина сорвалась с подъемника на курорте под Магнитогорском
У пострадавшей сложный перелом позвоночника.
/ Личные данные 900 тысяч клиентов банка оказались в свободном доступе

Личные данные 900 тысяч клиентов банка оказались в свободном доступе

Информацией могут воспользоваться мошенники.
сегодня в 09:44
  |  В мире

Об утечке личных данных 900 тысяч клиентов российских банков сообщил «Коммерсант». Базы собирались несколько лет, а в Сети оказались в конце мая. За это время воспользоваться данным могли мошенники и компании, распространяющие информацию о себе с помощью спама.

По данным издания, базы собирались в ОТП-банке, Альфа-банке и ХКФ-банке. В них есть информация об именах, телефонах, адресах проживания и местах работы, в отдельных хранятся паспортные данные и прописана сумма остатка на счете.

Пресс-служба Альфа-банка заявила, что уполномоченные службы кредитной организации проводят проверку достоверности и актуальности сведений, опубликованных в интернете персональных данных физических лиц, которые могут являться клиентами банка. В ХКФ-банк, сообщили, что «происхождение данных в указанном файле банку неизвестно, но мы примем меры для его установления». «В нашем банке не зафиксирована утечка информации, и происхождение данной базы нам неизвестно»,— заявили в ОТП-банке. — информирует «Коммерсант».

Эксперты отметили, что базы устаревшие. Предположительно, они оказались в сети, потому что перестали быть нужными «узкому кругу», имевшему к ним доступ.

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Комментарии

Александр Прокудин
10:26, 10.06.2019
этот альфа-банк и использует такие базы, названивая всем подряд со своими предложениями.. типа теперь "не виноватая я..."

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