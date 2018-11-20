Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.01 +0.02 75.32 +0.42
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 14:04
Более 10 тысяч южноуральцев уже стали волонтерами
За 4 года движение выросло на 6 тысяч человек!
/ Пользователи «ВКонтакте» смогут скачать все данные о себе из соцсети на компьютер

Пользователи «ВКонтакте» смогут скачать все данные о себе из соцсети на компьютер

Нововведение позволит проследить активность страницы за все время.
сегодня в 20:00
  |  Общество

«ВКонтакте» позволит своим пользователям скачать данные о себе. О нововведении в популярной социальной сети сообщил технический директор «Вконтакте» Андрей Рогозов. По словам разработчиков, новая функция позволит получить представление о том, какие данные хранятся на серверах социальной сети.

Пока выгрузка работает в тестовом режиме, и мы продолжаем её совершенствовать. Для большей безопасности мы добавили возможность шифровать выгружаемый файл с помощью персонального ключа OpenPGP. — отметил Андрей Рогозов.

Запросить архив с данными можно на специальной странице. Для этого нужно лишь нажать соответствующую кнопку в блоке «Выгрузить данные о себе». Запрос подтверждается одноразовым кодом, а уникальная ссылка для скачивания недоступна для открытия с другого профиля.

При этом отмечается, что подготовка архива с выгрузкой может занять несколько дней, а сама информация будет доступна для загрузки всего несколько дней.

Копия вашей информации из «ВКонтакте» будет выгружена в ZIP-архиве, поэтому данные удобнее смотреть на компьютере. Для большего комфорта мы поделили информацию на разные категории. Например, легко можно найти список фотографий, которым вы поставили отметку «Нравится», историю денежных переводов или круг ваших интересов, которые учитываются при таргетинге рекламных объявлений. — говорится на странице выгрузки данных.

Нововведение отвечает Общему регламенты по защите данных Европейского союза или GDPR — постановлению, которое усиливает защиту данных. На территории ЕС постановление было принято в апреле 2016 года. 25 мая этого года GDPR официально вступил в силу.

Общество
«ВКонтакте» готовит «Реформу приватности»
13.08.2018
«ВКонтакте» готовит «Реформу приватности»
Общество
«ВКонтакте», «Одноклассники» и «Вечерний кек». Итоги форума SMM Ural 2018
16.04.2018
«ВКонтакте», «Одноклассники» и «Вечерний кек». Итоги форума SMM Ural 2018
Общество
Тонкости SMM на Урале расскажут специалисты ВКонтакте и Mail.ru Group
26.03.2018
Тонкости SMM на Урале расскажут специалисты ВКонтакте и Mail.ru Group
Общество
Программисты получили доступ к личным сообщениям пользователей «ВКонтакте»
07.03.2018
Программисты получили доступ к личным сообщениям пользователей «ВКонтакте»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Специальное приложение упростит оформление дорожно-транспортных происшествий
сегодня в 21:00
Специальное приложение упростит оформление дорожно-транспортных происшествий
Общество
Пользователи «ВКонтакте» смогут скачать все данные о себе из соцсети на компьютер
сегодня в 20:00
Пользователи «ВКонтакте» смогут скачать все данные о себе из соцсети на компьютер
Хоккей
КХЛ. Первая встреча «Трактора» с обладателем Кубка Гагарина
сегодня в 18:45
КХЛ. Первая встреча «Трактора» с обладателем Кубка Гагарина
Общество
Главный онколог РАН прокомментировал введение новых наград на Южном Урале
сегодня в 18:05
Главный онколог РАН прокомментировал введение новых наград на Южном Урале
Общество
«Автобус жизни» спасает от голода и холода челябинцев
сегодня в 18:01
«Автобус жизни» спасает от голода и холода челябинцев
Общество
Человеческий череп, принадлежащий шаману, найден на Южном Урале
сегодня в 17:56
Человеческий череп, принадлежащий шаману, найден на Южном Урале
Общество
Подорожание проезда в маршрутках признали незаконным в Челябинске
сегодня в 17:43
Подорожание проезда в маршрутках признали незаконным в Челябинске
Общество
«Не надо завидовать!»: Челябинский аэропорт защитили первые лица области
сегодня в 17:38
«Не надо завидовать!»: Челябинский аэропорт защитили первые лица области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6