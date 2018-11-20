/ Пользователи «ВКонтакте» смогут скачать все данные о себе из соцсети на компьютер

Нововведение позволит проследить активность страницы за все время.

«ВКонтакте» позволит своим пользователям скачать данные о себе. О нововведении в популярной социальной сети сообщил технический директор «Вконтакте» Андрей Рогозов. По словам разработчиков, новая функция позволит получить представление о том, какие данные хранятся на серверах социальной сети.

Пока выгрузка работает в тестовом режиме, и мы продолжаем её совершенствовать. Для большей безопасности мы добавили возможность шифровать выгружаемый файл с помощью персонального ключа OpenPGP. — отметил Андрей Рогозов.

Запросить архив с данными можно на специальной странице. Для этого нужно лишь нажать соответствующую кнопку в блоке «Выгрузить данные о себе». Запрос подтверждается одноразовым кодом, а уникальная ссылка для скачивания недоступна для открытия с другого профиля.

При этом отмечается, что подготовка архива с выгрузкой может занять несколько дней, а сама информация будет доступна для загрузки всего несколько дней.

Копия вашей информации из «ВКонтакте» будет выгружена в ZIP-архиве, поэтому данные удобнее смотреть на компьютере. Для большего комфорта мы поделили информацию на разные категории. Например, легко можно найти список фотографий, которым вы поставили отметку «Нравится», историю денежных переводов или круг ваших интересов, которые учитываются при таргетинге рекламных объявлений. — говорится на странице выгрузки данных.

Нововведение отвечает Общему регламенты по защите данных Европейского союза или GDPR — постановлению, которое усиливает защиту данных. На территории ЕС постановление было принято в апреле 2016 года. 25 мая этого года GDPR официально вступил в силу.