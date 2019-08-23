На юге России появились опасные комары

Некоторые эксперты считают, что их распространение может привести к смертельным эпидемиям.

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Южные районы России оккупировали опасные комары. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на исследование крупных институтов.

На Черноморском побережье и в Крыму были обнаружены опасные комары из Египта и Юго-Восточной Азии, которые являются переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

По словам научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александра Лукашева, причиной появления этих насекомых может являться глобальное потепление.

«Сейчас это общемировая проблема - переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. Похожая картина наблюдается и в Европе. По некоторым прогнозам, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в центральную Россию», — передает слова ученого «Известия».

Сотрудники университета проводили исследование около 10 лет. В качестве актуальности доклада ученые называют широкое распространение насекомых, которые могут вызвать смертоносную эпидемию в целом регионе. В качестве профилактики авторы исследования советуют Крыму и Краснодарскому краю закупить необходимые вакцины, а также начать информировать жителей о необходимости уменьшить количество мест, где могут размножаться комары: свободно лежащий мусор, емкости, в которых накапливается вода вроде шин или баков.