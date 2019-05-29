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Финские хоккеисты сломали кубок чемпионата мира

Главный трофей соревнований остался без дна.
сегодня в 12:22
  |  В мире

Игроки сборной Финляндии по хоккею, выигравшие в это воскресенье чемпионат мира в Словакии, разбили главный приз соревнования — кубок. Об этом в среду, 29 мая, рассказали поклонники хоккея в социальных сетях. Пользователи интернета заметили разницу в кубке на снимках сразу после вручения и после того, как «Суоми» прибыли на родину. У трофея пропал дно.


Отметим, что в последний раз сборная Финляндии завоевывала главный трофей чемпионата мира в 2011 году. Как пишет Sports. ru, тогда трофей также был поврежден. Сломал его упавший с трапа самолета тренер вратарей. Примечательно, что событие тоже проходило в Словакии.

В предыдущий раз — в 2011-м — сборная Финляндии тоже повредила кубок, только сделали это не игроки, а тренер вратарей, и уже на родине. Паси Нурминен не справился с силой притяжения и упал прямо на трофей. Тогда на кубке осталась вмятина.— пишет Sports.ru.

Напомним, сборная Финляндии в финале ЧМ-2019 оказалась сильнее сборной команды Канады. Для «Суоми» это третий триумф на мировых форумах.

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