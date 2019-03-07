/ Федор Конюхов уже 90 суток называет своим домом 9-метровую лодку

Кроме того, путешественник планирует полет в стратосферу.

Знаменитый путешественник Федор Конюхов находится в пути уже 90 суток. Все это время он провел в весельной лодке, которую он называет своим домом. Лодка делится на три отсека: носовой — 3 метра, кокпит — 2 метра и кормовой отсек — 4 метра. В последнем находится навигационная рубка, камбуз и место для отдыха. В носовом отсеке путешественник хранит продукты и экипировку, кокпит предназначен для того, чтобы грести. Основную часть времени Федор Конюхов проводит в навигационной рубке и месте для отдыха.

Когда спустили на воду, лодка у причала казалось большой, а когда вышел в Южный океан, сразу понял, мы с ней здесь — песчинка. Все познается в сравнении. Наша Планета кажется большой, а в масштабе Вселенной мы пыль. — рассуждает известный путешественник.

На данный момент он преодолел психологический рубеж — осталось меньше 2000 миль до мыса Горн. Федор Конюхов уже планирует, чем займется, когда его путешествие завершится.

В этом году, даст Бог, еще планирую совершить полет в стратосферу на тепловом аэростате «Россия». Рассматриваем несколько регионов для старта: Якутия, Амурская область и другие. — делится планами Федор Конюхов.

Также, путешественник собирается посетить школу, если окажется в Амурской области. Он рад, что его экспедиция вдохновляет детей изучать что-то новое. Федор Конюхов даже дает им разные задания, например: «Изучить информацию о Течение Западных ветров»; «В чем особенность пролива Дрейка?»; «С какого времени Южный океан стал официально считаться пятым океаном нашей планеты?».