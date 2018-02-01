Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.26 +0.08 69.79 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-18 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Три лица нашли на Марсе

Три лица нашли на Марсе

Открытие сделал известный американский уфолог Скотт Уоринг.
сегодня в 20:19
  |  В мире

Исследователь утверждает, что на фотографиях марсианской поверхности увидел три лица. Одно из них он называет похожим на тролля, второе, по его мнению, напоминает медведя, а третье — портрет красивой женщины. Его он сравнивает с царицей Нефертити, сообщает Oanews.

Конспиролог заранее опроверг все доводы скептиков, заявив, что это точно не может быть игрой теней или просто причудливыми очертаниями камня.

Также эксперт пояснил, что специализируется на исследовании Марса, потому что эта планета кажется ему наиболее загадочной среди всех.

Наука
Проект города на Марсе разработали американские инженеры и архитекторы
28.11.2017
Проект города на Марсе разработали американские инженеры и архитекторы
Наука
Кипящий океан на Марсе обнаружили ученые
03.11.2017
Кипящий океан на Марсе обнаружили ученые
Общество
Имена 2 миллионов землян отправятся на Марс
02.11.2017
Имена 2 миллионов землян отправятся на Марс
Наука
Уфологи нашли на Марсе обломки инопланетных кораблей
28.10.2017
Уфологи нашли на Марсе обломки инопланетных кораблей
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
В мире
сегодня в 20:19
Три лица нашли на Марсе
Общество
Школа в Челябинской области открылась после капитального ремонта
сегодня в 20:01
Школа в Челябинской области открылась после капитального ремонта
Происшествия
Труп с веревкой на шее обнаружили в горящей хозпостройке в Копейске
сегодня в 19:31
Труп с веревкой на шее обнаружили в горящей хозпостройке в Копейске
Общество
Массовые проверки трезвости водителей пройдут в Челябинске
сегодня в 19:02
Массовые проверки трезвости водителей пройдут в Челябинске
Происшествия
Пенсионерку сбили на оживленном перекрестке в Челябинске
  
сегодня в 18:58
Пенсионерку сбили на оживленном перекрестке в Челябинске
Политика
Павел Грудинин поехал на встречу с уральскими избирателями в агитационном поезде
сегодня в 18:36
Павел Грудинин поехал на встречу с уральскими избирателями в агитационном поезде
Политика
Южноуральцы встретились с Владимиром Путиным
сегодня в 18:33
Южноуральцы встретились с Владимиром Путиным
Спорт
Маленькие ски-кроссмены будут участвовать в Кубке мира по фристайлу с именитыми спортсменами
сегодня в 18:01
Маленькие ски-кроссмены будут участвовать в Кубке мира по фристайлу с именитыми спортсменами
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна