/ Три лица нашли на Марсе

Открытие сделал известный американский уфолог Скотт Уоринг.

Исследователь утверждает, что на фотографиях марсианской поверхности увидел три лица. Одно из них он называет похожим на тролля, второе, по его мнению, напоминает медведя, а третье — портрет красивой женщины. Его он сравнивает с царицей Нефертити, сообщает Oanews.

Конспиролог заранее опроверг все доводы скептиков, заявив, что это точно не может быть игрой теней или просто причудливыми очертаниями камня.



Также эксперт пояснил, что специализируется на исследовании Марса, потому что эта планета кажется ему наиболее загадочной среди всех.

