/ NASA отправит на Марс вертолеты к 2020 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства намерено внедрить небольшие летательные средства на Марсе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном NASA. Вертолеты будут использовать «красной планете» в рамках очередной миссии по исследованию.

За плечами NASA — богатая история открытий. Идея осуществления полета вертолета в небе над другой планетой просто завораживает. Этот вертолет на Марсе имеет большой потенциал для будущего нашей науки, наших открытий и миссий по исследованию «красной планеты». — приводятся в документе слова директора NASA Джеймса Брайденстайна.

Летательный аппарат отправят на Марс в июле 2020 года, который должен вместе с другим оборудованием прибыть в феврале 2021 года. По замыслу ученых, вертолет пролетит над поверхностью космического объекта минимум пять раз по 90 секунд.

This week, we announced we'll send a helicopter to Mars, showcased how technology enables exploration, and so much more. Take a look at the stories happening This Week at NASA: https://t.co/KMf33GzDwZ pic.twitter.com/a4aJkzVHF8