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/ NASA отправит на Марс вертолеты к 2020 году

NASA отправит на Марс вертолеты к 2020 году

Аппарат пролетит над поверхностью «красной планеты» минимум пять раз.
сегодня в 11:31
  |  Наука

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства намерено внедрить небольшие летательные средства на Марсе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном NASA. Вертолеты будут использовать «красной планете» в рамках очередной миссии по исследованию.

За плечами NASA — богатая история открытий. Идея осуществления полета вертолета в небе над другой планетой просто завораживает. Этот вертолет на Марсе имеет большой потенциал для будущего нашей науки, наших открытий и миссий по исследованию «красной планеты». — приводятся в документе слова директора NASA Джеймса Брайденстайна.

Летательный аппарат отправят на Марс в июле 2020 года, который должен вместе с другим оборудованием прибыть в феврале 2021 года. По замыслу ученых, вертолет пролетит над поверхностью космического объекта минимум пять раз по 90 секунд.

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