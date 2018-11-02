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/ Две южноуральские спортсменки добыли «золото» эстафеты по шорт-треку

Две южноуральские спортсменки добыли «золото» эстафеты по шорт-треку

Девушки защитили честь региона на Всероссийских соревнованиях.
сегодня в 13:02
  |  Спорт

Южноуральские спортсменки Юлия Шишкина и Елизавета Кузнецова отметились в шорт-треке на Всероссийских соревнованиях. Студентки УралГУФКа показали 7 результатов и привезли четыре медали. Единственное «золото» — в женской эстафете.

В соревнованиях приняли участие две челябинские спортсменки — Юлия Шишкина и Елизавета Кузнецова (студентки Уральского государственного университета физической культуры). Юлия Шишкина из Челябинска завоевала три медали. На дистанции 1000 метров и 1500 метров она получила серебро, а на 500 метров пришла к финишу третьей. Елизавета Кузнецова на дистанции 1500 метров заняла 5-е место, на «пятисотке» у нее 7-й результат, на 1000 метров — 10-е место. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Всероссийские соревнования среди студентов по шорт-треку стали отборочным этапом на XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду для мужчин и женщин.

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