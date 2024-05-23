Алексей Текслер видит большие перспективы развития биатлона в Златоусте

На спорткомплексе имени Светланы Ишмуратовой планируют провести финал Кубка России

На лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой будут на регулярной основе проводиться крупные всероссийские соревнования. Прошедшая здесь в феврале Всероссийская зимняя Спартакиада вызвала большой интерес не только у южноуральских болельщиков, но и руководства Союза биатлонистов России. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 23 мая, на XXV медиафестивале «Южный Урал. Родные», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Всероссийская зимняя Спартакиада-2024, основные старты которой прошли на территории Челябинской области, вызвала ажиотаж у жителей Челябинской области. По словам Алексея Текслера, соревнования посетили почти 150 тысяч южноуральцев. Наибольший интерес у них вызвали состязания по биатлону. Каждая гонка собирала на трибунах лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте более 12 тысяч болельщиков.

«Рад, что мы провели Всероссийскую зимнюю спартакиаду. Будем дальше развивать лыжно-биатлонный комплекс. Будем проводить различные соревнования, в том числе и финал Кубка России. Представители биатлонного мира очень заинтересовались объектом. Биатлон такой спорт, который тяжело развивать без инфраструктуры. Также мы будем развивать детско-юношеский биатлон. С учетом этой базы молодежь будет расти. Спорт — это то, что, безусловно, является одним из приоритетов. В каждом муниципалитете появляются спортивные объекты. Это важнейшие индикаторы для региона», — рассказал Алексей Текслер.

Напомним, что лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте примет в 2025 году финал Кубка России по биатлону. Строительство комплекса завершили к проведению Спартакиады. Объект был окончательно подготовлен именно к этому событию и получил положительные отзывы от спортсменов.